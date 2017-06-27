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В России вводят новые экзамены для охотников
// фото: КТВ-Луч
13:00, 21 Jun 2017
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Как стало известно Лайфу, в Минприроды РФ разработали законопроект, который закрепляет за гражданами, претендующими на получение охотничьего билета, обязанность по сдаче теоретического экзамена на знание требований охотминимума в форме тестирования, включающие в себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты, требования безопасности при обращении с орудиями охоты, а также основы биологии диких животных.

Кроме того, проектом федерального закона предлагается ограничить срок действия охотничьего билета до 10 лет, отметили в Минприроды РФ. — Сейчас срок действия охотничьего билета неограничен, отмечают в ведомстве.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, ограничение срока действия охотничьих билетов даст уполномоченным органам государственной власти возможность получать актуальную информацию о реальном количестве охотников в РФ и каждом из её субъектов.

Реализация законопроекта позволит региональным органам государственной власти самостоятельно проводить указанное тестирование и устанавливать порядок его проведения и обжалования его результатов, — отмечает чиновник.

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", содержащий такие требования, размещён на портале правой информации.

Документ вносит поправки в федеральный закон об охоте. Он подготовлен по поручению президента РФ. Сама же идея получения охотничьего билета по результатам обучения граждан содержалась в стратегии развития охотничьего хозяйства до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 3 июля 2014 года.

В нынешней редакции закон об охоте обязывает претендентов на охотничий билет лишь "под роспись ознакомиться с требованиями охотминимума". "Таким образом, говорится в пояснительной записке к проекту, действующая процедура ознакомления с требованиями охотминимума не предусматривает обязательного изучения требований охотминимума, не гарантирует при получении охотничьего билета приобретение гражданином минимального необходимого ему для осуществления охоты набора знаний и навыков и является формальной процедурой", пишет life.ru.

По данным Росгвардии, на учёте сейчас состоит более 4,5 млн человек с 7,3 млн единиц оружия. При этом 7 млн единиц — это гражданское — охотничье оружие, 150 тыс. — боевое стрелковое, 94 тыс. — служебное и около 3 тыс. — холодное оружие. При этом около 80 тыс. единиц служебного оружия находится на вооружении у представителей частных охранных предприятий.

Статистика МВД РФ свидетельствует, что россияне стали агрессивнее друг к другу. Только за последние годы от пуль владельцев оружия погибло более 30 человек. Согласно данным полиции, количество преступлений, совершённых с его применением, растёт. Если в 2010 году было зафиксировано 267 таких преступлений, то в 2012-м — уже 354, в 2013-м — 583, в 2015-м — 594.




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