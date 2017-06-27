Учёные назвали самые опасные напитки для утоления жажды

Привычные нам "сладости" утоляют жажду только на короткое время, а потом приносят ещё большее желание пить. Учёные назвали самые вредные напитки для утоления летней жажды, сообщает Hyser.

На первом месте по вредности пакетированные соки, сладкая газировка, пиво, энергетики и молочные коктейли. Дело в том, что в их составе — огромное количество сахара, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Они утоляют жажду, но не надолго. Потом человек ещё сильнее хочет пить. Помимо этого, они ещё и оказывают вредное воздействие на пищеварительную систему организма, life.ru.

Эксперты советуют пить прохладный чай без сахара, домашний квас, натуральный йогурт, кефир или ряженку. Подойдут также ягодные компоты и, конечно, обычная чистая вода. Лимонад собственного приготовления также отлично подойдёт.