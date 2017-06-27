В США умер рэпер Prodigy

Известный рэпер Альберт Джонсон, более популярный под псевдонимом Prodigy, умер в Лас-Вегасе во вторник, 20 июня, в возрасте 42 лет.

Как сообщает портал TMZ, несколько дней назад Джонсона госпитализировали в связи с обострением анемии, от которой музыкант страдал с раннего детства.



Позже врачи сообщили весть о кончине рэпера, передает korrespondent.net. Причина смерти пока не названа.



Рэпер Prodigy был достаточно популярным в 90-е, когда вместе с рэпером Havoc выступал в Нью-Йорке в дуэте Mobb Deep. Лучшими композициями Mobb Deep считаются "Quiet Storm" и "Shook Ones".

Каждая композиция Prodigy показывает реальные истории из жизни, поскольку музыкант вырос на улице. Его отец употреблял наркотики с 12 лет и заразился СПИДом от иглы, в результате чего и умер в 1996 году.

Рэпер один раз отбывал трехлетний срок в тюрьме за незаконное владение оружием - в 2006 году в его машине обнаружили нелегальный пистолет.