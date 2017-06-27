Открытие в Перу: загадочный холм оказался пирамидой

Загадочный холм высотой в 15,5 м и кратером собирает вокруг себя различные гипотезы о происхождении и назначении. Внимание исследователей приковано к перуанской долине, где находится таинственная пирамида.

Как сообщает Моя планета, в 1960-х годах археологи обнаружили в долине Непенья в Перу холм, напоминавший потухший вулкан с кратером. В то время исследователи из отдела антропологии в Массачусетском университете сочли эту находку гигантской насыпью, не определившись, однако, с ее происхождением и функциями.

Спустя много лет команда профессора Боба Бенфера из Университета Миссури решила посмотреть, что находится внутри холма, и вырыла траншею в кратере. Выяснилось, что так называемый Эль-вулкан все-таки был пирамидой. Внутри нее нашлась лестница, глино-гипсовый пол и останки древесного угля в очаге. В последний раз его зажигали между 1492 и 1600 годами н.э.

Бенфер считает этот диапазон времени крайне важным. В течение XVI века было четыре полных солнечных затмения, которые можно было наблюдать в районе Эль-вулкана: в 1521 году, в 1538 году, 1539 и 1534 годах. Люди, проживавшие на северном и центральном побережьях Перу, встречали затмение с радостью, а не страхом. Бенфер полагает, что древесный уголь — все, что осталось от церемонии, связанной с одним из таких явлений.

Эксперт заявил, что никогда не видел ничего подобного. Местные жители говорят, что Эль-вулкан, был построен для «сбора воды», но никто не может точно объяснить его назначение.

Бенфер считает, что у холма-вулкана были функции, преимущественно связанные с религиозными ритуалами. Недалеко от загадочного объекта ранее были обнаружены другие сооружения, представлявшие из себя платформы для астрономических наблюдений.

Неизвестно, когда пирамиду возвели. Вероятно, что структура намного старше ритуального очага. Значение и форма кургана также остается неясной: вокруг него нет вулканов, которые могли бы послужить примером для строительства, и других объектов, подобных Эль-вулкану.