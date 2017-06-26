ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

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