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В Молдове стартуют "Фортепианные ночи"
// фото: hangmagic.ru
13:40, 21 Jun 2017
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Музыкальный фестиваль "Фортепианные ночи" стартует в Молдове с 21 июня. Традиционно на него приглашены музыканты из Франции.

Как сообщает Инфотаг, организаторы мероприятия Национальная филармонии и министерство культуры. Откроет фестиваль 21 июня концерт французской музыки, солист из Франции Мишель Далберто и симфонический оркестр филармонии под руководством французского дирижера Миши Каца  исполнят произведения Берлиоза, Франка, Равеля, Бизе, Дюка.

27 июня на фортепианном концерте выступят Нина Саркешик (Франция), Клаудиа Перес (Мексика-Франция), Надежда Евхан (Молдова), которые в сопровождении симфонического оркестра исполнят произведения Моцарта, Форе, Бетховена.

Завершатся "Фортепианные ночи" 30 июня концертом произведений Рахманинова и Брамса. Исполнят его симфонический оркестр под руководством Валентина Дони (Молдова-Румыния). Цена билета на концерт - 50 леев.




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