Автоателье Hennessey анонсировало самый быстрый в мире гиперкар Venom F5

Американская компания Hennessey анонсировала выпуск гиперкара Venom F5, мощность которого достигнет 1500 лошадиных сил.

Новый автомобиль уже называют основным конкурентом Bugatti Chiron.

Ожидается, что Venom F5 будет построен на новом шасси, но получит доработанный семилитровый твин-турбо V8 от предыдущего Hennessey Venom и секвентальную шестиступенчатую коробку передач. Также машина получит улучшенный аэродинамический обвес.

Специально для проектирования, разработки, производства и продаж новой модели гиперкара компания Hennessey основала новую дочернюю компанию Hennessey Special Vehicles. Именно это предприятие проведет официальное представление новинки до конца текущего года.

Журналисты отмечают, что по принятой в 1971 году шкале торнадо, F5 — это торнадо, который внутри своего тела развивает скорость ветра от 419 до 512 километров в час. Таким образом название гиперкара намекает и на его максимальную скорость. Расчетная максимальная скорость новинки составляет 470 км/ч, пишет nv.ua.

Напомним, что до 100 км/ч Bugatti Chiron, конкурент нового гиперкара от Hennessey, разгоняется за 2,5 секунды, максимальная скорость составляет 420 км/ч.