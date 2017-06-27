Пограничники попали в ДТП в селе Конгаз, один пострадавший в тяжелом состоянии

Четверо сотрудников Южного управления Пограничной полиции накануне поздним вечером получили травмы в ДТП, произошедшем на выезде из села Конгаз, Комратского района.

Как сообщает Инфотаг, их автомобиль Dacia Duster столкнулся с автомобилем BMW под управлением 22-летнего жителя села Бешалма. По данным правоохранителей, мужчина был пьян, а также управлял автомобилем без водительских прав.

BMW с британскими регистрационными номерами к тому же имел правый руль, а управление транспортным средством такого рода запрещено на территории Молдовы.

Внедорожник пограничников двигался с включенной мигалкой и звуковой сиреной, что не помогло избежать ДТП. Один из правоохранителей доставлен в больницу в тяжелом состоянии.