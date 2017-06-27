Молдова получит финансовую поддержку для защиты окружающей среды

Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) предоставит Молдове финансовую поддержку для реализации проектов, связанных с охраной окружающей среды и повышением энергоэффективности.

Как передает Инфотаг, соответствующее рамочное соглашение было подписано в среду в Кишиневе министром экономики Октавианом Калмыком и директором NEFCO Магнусом Ристедтом.



По словам министра, подписание соглашения открывает для Молдовы новые возможности для сотрудничества в реализации проектов, в которых давно нуждаются центральные и местные власти, а также экономические агенты.



"Сектор энергоэффективности должен стать приоритетным для страны. Нам пока не удается достигнуть целей, поставленных на европейском уровне. Мы находимся в процессе внедрения различных стратегий в этой области и нуждаемся в финансовой поддержке, поскольку любая модернизация требует ресурсов", - сказал Калмык.



Ристедт сообщил, что NEFCO уже добилась значительных успехов в Украине, реализовав ряд проектов, которые можно внедрить и в Молдове.



По его словам, NEFCO располагает фондом порядка 470 млн. евро, а также 156 млн. собственного капитала. Финансирование NEFCO предоставляется в форме инвестиций, кредитов и гарантий, предоставленных для проектов, которые оказывают благоприятное воздействие на окружающую среду.



NEFCO создана в 1990 г. пятью странами Северной Европы - Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией.