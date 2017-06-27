В Румынии задержали несколько граждан Молдовы

В румынском уезде Галац задержали несколько граждан Молдовы за контрабанду табачных изделий и нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо).

По данным Пограничной полиции, 12 обысков были произведены в квартирах 34 человек в городах Галац, Оанча, Фолтешть и Брэила.

Преступное сообщество действовало на территории как Румынии, так и Молдовы, передает Инфотаг.