Лучшие ученики из Молдовы этим летом отдохнут в лагерях в Румынии

Румыния предоставит 650 мест в двух лагерях отдыха в уездах Тулча и Тыргу-​​Нямц для лучших учащихся Республики Молдова. Об этом сегодня сообщила на пресс-конференции заместитель министра просвещения Лилия Поголша.

Из общего числа мест 150 были выделены для учеников-победителей национальных и международных олимпиад, остальные места были распределены через дипломатические представительства Румынии в РМ, передает Молдпрес.

«Эти совместные действия способствуют продвижению межкультурного диалога и духа принадлежности к европейским ценностям. Мы благодарим правительство Румынии за многочисленные программы и проекты, направленные на поддержку системы образования Республики Молдова», - сказала замминистра.

Присутствовавший на мероприятии посол Румынии в РМ Даниел Ионицэ уточнил, что в этом году детей ждут в лагере отдыха «Oglinzi» около Тыргу-Нямц и в городе Сулина уезда Тулча.

«Критерии отбора для участников программы: возраст – 10-18 лет, первое участие в программе, базовые знания румынского языка, победители национальных или международных олимпиад или конкурсов, хорошие результаты в учебе, спорте, музыке, изобразительном искусстве и продвижение румынской самобытности», - сообщил Ионицэ.

Организованная в лагерях отдыха программа включает в себя образовательные, культурные и спортивные мероприятия, курсы румынского языка, показы фильмов и лекции. Расходы оплачивают организаторы, участники должны оплатить только за поездку до места назначения. Отдых организован в несколько смен, последняя из которых – в конце августа.

В этом году Республика Молдова также предоставит сотни путевок для румынских учащихся в лагеря отдыха нашей страны.