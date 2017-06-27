Звезда по имени Солнце: Виктору Цою исполнилось бы 55

21 июня исполнилось бы 55 лет легендарному российскому музыканту, лидеру группы "Кино" Виктору Цою. Он разбился на машине, когда ему было всего 28. Однако песни Цоя до сих пор актуальны и любимы разными поколениями. Одни из самых популярных – "Звезда по имени Солнце", "Пачка сигарет", "Кукушка", "Группа крови".

Как отмечает сайт телеканала "Культура", с именем Цоя связана целая музыкальная эпоха в России. Его рок — это настоящий вызов тому времени, в котором он жил. Результатом творчества Виктора Цоя стали 9 альбомов (включая "Черный альбом", вышедший после его смерти), пишет vesti.ru

Цой также снимался в кино. Так, он сыграл в эпизодической роли в фильме «Асса» Сергея Соловьева, где он появляется в последней сцене. Снялся в документальной ленте «Рок» Алексея Учителя. В этой кинокартине о музыкальной жизни Ленинграда 80-х снялись также Борис Гребенщиков, Олег Гаркуша, Юрий Шевчук и другие. 20-минутный документальный фильм Сергея Лысенко «Конец каникул» целиком посвящен творчеству группы «Кино».

Самым знаковым для поклонников стал фильм «Игла» Рашида Нугманова, снятый в 1988 году. В нем Цой исполняет главную роль (Моро). По результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран» за эту роль музыканта признали лучшим актером 1989 года. Уже после смерти Цоя Рашид Нугманов снял фильм «Игла.Remix», дополняющий и развивающий сюжет первой кинокартины. Премьера состоялась в 2010 году.

Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году.