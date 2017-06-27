Астрономы обнаружили звезду с комнатной температурой

Последнее исследование зарубежных астрономов закончилось необычной находкой. Как стало известно, исследователи сумели обнаружить звезду с рекордно низкой температурой – всего 27 °C.

Найденную звезду отнесли к категории «коричневых карликов» — так называют ультрахолодные субзвезды, главная особенность которых в том, что их яркость составляет примерно 0,01 % от яркости Солнца.

Ранее звезду, которая практически не испускает света, не могли найти из-за её близкого соседа – «белого карлика». Соседняя звезда своим сиянием делала «коричневый карлик» совершенно незаметным для маломощных телескопов, пишет discover24.ru.

В сообщениях зарубежных СМИ отмечено, что открытие было совершено в тот момент, когда астрономы изучали созвездие Волопаса. Весьма примечательно, что это не самая холодная звезда, известная человечеству, но находки такие совершаются крайне редко.