Актер из сериала "Интерны" сознался в распространении наркотиков

Московские следователи добились признательных показаний от 27-летнего актера Дмитрия Бушина, который снимался в сериалах "Интерны" и "Универ". Мужчина сознался в том, что делал "закладки" с наркотиками.

"В ходе следствия во вторник, 20 июня, Дмитрий Бушин сообщил, что совершил закладку двух граммов наркотика мефедрона на улице Трифоновская, дом 47А", - приводит АГН "Москва" комментарий источника в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции осмотрели указанное место и обнаружили тайник с наркотическим веществом.

Напомним, Дмитрий Бушин был задержан полицейскими 26 мая на Трифоновской улице. В ходе личного досмотра у предполагаемого наркоторговца было изъято почти восемь граммов мефедрона. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Дмитрий Бушин снимался в нескольких сериалах, в том числе "Универ" и "Интерны", а также в рекламе. Актер окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию, художественно-графический факультет, передает newsru.com.

