Бытовая химия грозит появлением врожденных дефектов

Ученые обнаружили два соединения в средствах для мытья дома и предметах личной гигиены, которые провоцируют врожденные дефекты. По крайней мере, это показали эксперименты с грызунами, пишет Medical News Today.

Внимание экспертов привлекли четвертичные аммониевые соединения. Они обладают антимикробными и антистатическими свойствами. Поэтому эти соединения часто добавляют в дезинфицирующее средства, стиральный порошок и кондиционер для белья. Они также используются в качестве консервантов в средствах личной гигиены, таких как шампунь, кондиционер для волос, и в глазных каплях.



Эксперты в рамках проведенного эксперимента проверяли эффект алкилдиметилбензиламмония хлорида (ADBAC) и дидецилдиметиламмония хлорида (DDAC). Самкам и самцам крыс давали эти соединения вместе с пищей. Также ученые просто обрабатывали комнату соединениями (как это происходит во время уборки) и запускали туда грызунов. Оказалось, второй способ воздействия даже сильнее повышал риск врожденных дефектов.



Эти дефекты у потомства грызунов ученые выявили на 10-й и 18-й день беременности. К примеру, наблюдались дефекты нервной трубки (затрагивали мозг головной, спинной, позвоночник плода). Отклонения были зафиксированы, даже если воздействию соединений подвергался только один родитель, передает meddaily.ru.