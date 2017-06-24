Airbus показал сверхскоростной вертолёт

Созданием винтокрылой новинки занималась объединённая группа авиастроителей концерна Airbus.

Вопреки расхожему мнению, вертолёт Racer, разработанный специальным подразделением компании Airbus, является сугубо гражданским продуктом и для использования в военных целях не предназначен.

Цель европейской программы Clean Sky та же, что и у других крупных авиастроительных держав, — разработать машину с крейсерской скоростью полёта более 400 километров в час, сообщает life.ru.

Технически Rapid And Cost-Effective Rotorcraft (или RACER) повторяет собой дизайн вертолёта Eurocopter X3. Помимо несущего винта RACER имеет в распоряжении два толкающих винта.

Постройка прототипа-демонстратора технологий обойдётся концерну в 200 миллионов евро, а серийное производство машины ожидают к началу 2030 года.