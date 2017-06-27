Молдова и Армения будут развивать сотрудничество в экономической сфере

Армения заинтересована в активизации экономического сотрудничества с Молдовой.По сообщению Торгово-промышленной палаты Молдовы, об этом заявил посол Армении в нашей стране Дживан Мовсисян на встрече с президентом ТПП Молдовы Сергеем Харя.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества между двумя странами с целью поддержания бизнес-среды и роста экономики.



Сергей Харя рассказал о специфике Торгово-промышленной палаты Молдовы, ее деятельности на ближайшую перспективу, а также о готовности молдавских компаний расширять экспорт своей продукции на международные рынки, в том числе в Армению.



Дживан Мовсисян оценил работу ТПП РМ и проявил интерес к молдавской продукции, отметив, что его страна намерена тесно сотрудничать с Молдовой. Посол отметил, что по случаю Дня независимости Армении на МВЦ Moldexpo осенью этого года будет организована выставка-ярмарка армянской продукции.



Собеседники подчеркнули необходимость организации бизнес-форума и выставок в Армении в ближайшем будущем. Эти мероприятия будут способствовать углублению сотрудничества как в экономической, так и в культурно-гуманитарной областях, передает NOI.md.