В парке «Валя Морилор» заработал каскадный фонтан

Кишинёвцев порадовали запуском фонтана на Каскадной лестнице в парке «Валя Морилор».

Запуск этого фонтана затягивался несколько недель из-за бюрократических проволочек по передаче фонтана на баланс Ассоциации «Spaţii Verzi» («Зелёное хозяйство»). Теперь Каскадная лестница, дополненная работающим фонтаном, по праву может называться «жемчужиной Кишинёва», сообщает NOI.md.

Фонтан на Каскадной лестнице уже запускали в пробном режиме, но для его полноценного запуска было необходимо распоряжение вице-примара Кишинёва Нистора Грозаву о передаче этого объекта на баланс Ассоциации «Spaţii Verzi». Несмотря на то, что распоряжение было подписано ещё 14 июня, полноценно работать фонтан начал во вторник, 20 июня. Как пояснил глава Ассоциации «Spaţii Verzi» Елиферий Харуца, понадобилось время для того, чтобы были соблюдены все юридические формальности, при несоблюдении которых вода и электричество, необходимые для работы фонтана, не были бы предоставлены поставщиками коммунальных услуг.

Фонтан на Каскадной лестнице, по словам представителей примэрии, будет работать до конца летнего сезона как в будние дни, так и в выходные. Расходы за содержание фонтана составят около 80 тыс. леев в месяц. За соблюдением всех финансовых обязательств по его содержанию будут следить Счётная палата и Министерство финансов. Как отметил Елиферий Харуца, «не должно сложиться ситуации, при которой контролирующие органы нашли бы основания для наложения штрафа на Ассоциацию «Spaţii Verzi».

Проект по благоустройству парковой зоны «Валя Морилор» был инициирован столичными властями в 2012 году. С тех пор на берегу озера «Валя Морилор» (бывшего «Комсомольского озера») была обустроена набережная, обновлён пляж и начаты работы по восстановлению нескольких инфраструктурных объектов. Реставрация Каскадной лестницы, Ротонды и фонтана началась в 2015 году и продлилась около полутора лет. Из муниципального бюджета на обустройство этих объектов было выделено более 12 млн леев.