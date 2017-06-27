Дом стоимостью миллион долларов предлагают выиграть за 7 долларов

Житель Глазго разыграет в лотерею дом для отдыха, расположенный в окрестностях шотландского города Камбернолда. Имение, оцененное в 825 тысяч фунтов (миллион долларов) достанется одному из купивших лотерейный билет стоимостью пять фунтов (378 рублей). Розыгрыш состоится в канун католического Рождества, пишет Glasgow Live.

В доме семь спален, бассейн, сауна. Особняк построили в 1745 году, он окружен садами. Владелец — 46-летний Шамус Фитцсаймонс (Shamus Fitzsimons) приобрел имение несколько лет назад и вложил немало сил и средств в его восстановление.

Семья Фитцсаймонсов решила продать дом из-за финансовых неурядиц и неспособности выплачивать ипотеку. Покупателя искали в течение года, но желающих приобрести особняк не нашлось. «Все просто обожают это место, но здесь не так много людей, которые могут себе позволить столь дорогую покупку», — рассказал Фитцсаймонс изданию.

Мужчина решил разыграть дом в лотерею. Он планирует продать 250 тысяч билетов по цене пять фунтов за штуку и выручить, таким образом, 1,25 миллиона фунтов, пишет lenta.ru.

Билеты продаются на сайте, специально созданном для проведения розыгрыша.

Летом 2016 года австралийская пара Дуг и Салли Бейтцы разыграли в лотерею островной курорт в Микронезии. Стоимость одного лотерейного билета на сайте курорта составила 49 долларов. Билеты приобрели около 53 тысяч человек — граждан разных стран мира, но победителем стал австралиец.