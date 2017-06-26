В Молдове впервые пройдет женский автопробег

Борьба со стереотипами в поисках приключений. 16 автолюбительниц на кроссоверах отправились в четырехдневных заезд по самым живописным местам Молдовы. В таком формате автопробег устраивают впервые. Среди участниц - журналистки, блогеры и бизнес-леди.

Дорога наверняка будет трудной, но тем больше адреналина. Так представляют себе маршрут участницы Moldova Women SUV Maraton. Преодолеть они должны тысячу сто километров.

"Я воодушевлена и мне не терпится отправиться в путь. Дорога дальняя - больше тысячи километров. Но я уверена, что нам будет весело", - сказала репортер CANAL 2 Корина Фрумузаки.

"Хочется проверить, на что способны наши автомобили. Мы все воспринимаем это как приключение и авантюру. Устроим себе небольшие каникулы", - отметила блогер Анна Чорич.

Первая остановка - вечером в Бельцах.

"Программа очень интересная. Следите за нами в социальных сетях. Мы поедем и по хорошим дорогам, и по ухабистым со сложными участками. Интересно, как женщины все вместе будут справляться с трудностями", - сказала предприниматель Ольга Цепордей.

Впрочем, мужчины всегда готовы прийти на помощь.

"Поедем в северные районы, затем - на юг. Останавливаться будем в крупных городах. Наша команда - 16 женщин за рулем и шестеро мужчин в роли помощников", - подчеркнул организатор Илья Тома.

В прошлом году участие в заезде приняли 12 мужчин. Они преодолели полторы тысячи километров с той же целью - открыть для себя живописные места Молдовы.





