Илан Шор приговорен к 7,5 годам тюремного заключения

Семь с половиной лет тюрьмы получил мэр Оргеева Илан Шор. Приговор накануне вынес столичный суд. Однако адвокаты, как и прокуроры объявили, что обжалуют это решение. Если вердикт первой инстанции всё же останется в силе, мэр Оргеева будет отбывать наказание в тюрьме закрытого типа.

В соответствии со статьей 84, пункт первый Уголовного кодекса, назначить Илану Шору наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок до семи с половиной лет.

До рассмотрения дела в Апелляционной палате Шор будет находится на свободе - под судебным контролем. Он не сможет покинуть страну и должен являться в суд по первому требованию. Прокуроры вердиктом недовольны. Они требовали 19 лет тюрьмы.

"Я настаиваю на более строгом наказании для Илана Шора. После оглашения мотивировочной части приговора, мы обжалуем вердикт в Апелляционной палате Кишинёва", - сказал прокурор Андрей Баешу.

Самого Шора при оглашении вердикта в зале суда не было. Во время слушаний ему стало плохо и он уехал домой. По словам его адвоката, мэр Оргеева своей вины не признаёт.

"Он назвал всех бенефициариев украденных из банков денег. По уголовному делу, которое сегодня завершилось в первой инстанции, выгодополучателем является Вячеслав Платон", - сказал адвокат Денис Уланов.

Илана Шора признали виновным в мошенничестве и отмывании денег по делу о махинациях в трёх проблемных банках.