Молодые бизнесмены посетят форум, посвященный интернет-торговле

Возможностям развития интернет-торговли посвящен форум, который проведет сегодня в Кишиневе Ассоциация деловых людей Молдовы. Интерес к этому направлению бизнеса устойчиво растет. Есть и в Молдове предприниматели, которые уже зарабатывают на продажах в интернете миллионы.

Свои бизнес в интернете Сильвиу и Александр Чебан начинали с продажи часов и аксессуаров через социальные сети. Теперь у них собственное дижитал-маркетинговое агентство.

"Мы выбрали актуальный бизнес, для которого не нужен большой начальный капитал. В ближайшем будущем планируем выйти на мировой рынок. У на уже есть клиенты в Италии и России", - скзаал молодой предприниматель Александр Чебан.

Недавние выпускники колледжа получают неплохой доход и уверены, что успех ждет всех, кто идет в ногу со временем.

"Самое важное - знания. Это ни основные активы. Учиться надо постоянно", - отметил предприниматель Сильвиу Чебан.

Эксперты называют онлайн-торговлю одной из наиболее активно развивающихся бизнес-сфер.

"Уже немало толковых людей, которые инвестируют время и ресурсы в развитие онлайн-торговли. Есть и местные компании, которые добились заметного успеха на зарубежных рынках", - сказал основатель онлайн-площадки Sales Zone Юлиан Алекса.

Правительство привело Закон об электронной торговле в соответствие с Соглашениями об ассоциации и свободной торговле.

"Недавние поправки, внесенные правительством, устанавливают четкие правила игры. Теперь предпринимателям и потребителям товаров станет понятнее, как работает онлайн-торговля", - сказал исполнительный директор АДЛМ Александр Балтаг.

На форуме интернет-торговли свой опыт представит группа молодых бизнесменов, которые заработали на онлайн-продажах более 15 миллионов долларов.





