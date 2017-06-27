Задержана преступная группировка, специализирующаяся на контрабанде табака

Троих членов преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде табачных изделий, задержали на севере страны.

При обысках в домах подозреваемых, а также на складах и в торговых палатках, принадлежащих главарю банды, полиция обнаружила более 300 тонн табака.

Стоимость товара составляет 60 миллионов леев. Шесть тонн табачных изделий контрабандисты пытались вывезти за границу для продажи.

Расследованием дела занимается Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Задержанным грозит до десяти лет тюрьмы.





