Подростки, убившие 14-летнюю девушку, получили дополнительные сроки за хулиганство

Убийцы 14-летней Кристины Пархоменко получили дополнительные сроки за хулиганство. Так, один из осуждённых получил ещё два года тюрьмы, двое других - по одному году. Вердикт вынесла Апелляционная палата Кишинёва.

Как сообщает crimemoldova.com, уголовное дело за хулиганство возбудили из-за непристойного поведения обвиняемых во время следствия и на судебном слушании, которое прошло в апреле. Тогда подростки нецензурно выражались в адрес родственников убитой, а также оскорбляли полицейских.

Более того, они угрожали расправой следователю и сестре погибшей. Вели себя приговорённые вызывающе и во время рассмотрения дела в Апелляционной палате.

Напомним, 14-летню Кристину Пархоменко нашли убитой в заброшенном доме в Страшенах в конце ноября. Суд приговорил троих обвиняемых к шести годам и восьми месяцам заключения.







