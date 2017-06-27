Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри предположил, что никто из наследников британского престола не хотел бы стать монархом. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.
"Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю", - сказал принц Гарри, отец которого, принц Чарльз - первый в очереди на британский престол.
При этом он добавил, что вне зависимости от желания все члены британской королевской семьи готовы исполнять свои обязанности, когда придет время.
В интервью Newsweek принц Гарри рассказал также, что он и его старший брат, принц Уильям, пытаются модернизировать британскую монархию ради "большей пользы для людей".
Значительную часть интервью принца Гарри занимает его рассказ о том, как долго и непросто он переживал трагическую смерть своей матери, принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в августе 1997 года, сообщает ВВС.
В апреле 2017 года в интервью британскому изданию Telegraph он впервые рассказал о своих психологических проблемах, связанных со смертью матери, и о том, что два года находился в состоянии "полного хаоса".
В новом интервью Гарри рассказал, что живет жизнью обыкновенного человека и делает это во многом благодаря тому, как воспитывала его принцесса Диана.
"Моя мама сделала очень много, чтобы показать мне жизнь обычных людей, она брала нас с собой, чтобы мы увидели бездомных. Слава Богу, я не совсем оторван от реальности. Люди бы удивились, узнав, какой обычной жизнью мы живем, я и Уильям. Я сам хожу по магазинам. Иногда, когда я иду за мясом в ближайший супермаркет, я волнуюсь, что кто-то щелкнет меня на телефон. Но я хочу жить нормальной жизнью. И если мне посчастливится иметь детей, они тоже смогут так жить", - рассказал принц Гарри.
И добавил: "Даже если я стану королем, я буду сам ходить за покупками".
Но не беспокоит ли принца Гарри, что такого рода "заурядность" может сделать королевскую семью слишком доступной? "Тут непросто найти баланс, - ответил он. - Конечно, мы не хотим потерять ощущение волшебства. Британская публика и весь мир нуждаются в институтах, подобных британской монархии".
Как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Питер Хант, интервью Гарри у многих вызовет удивление - "в первую очередь потому, что он дает понять, что Виндзоры вовсе не стремятся занять "самый главный пост" (как сказала в свое время принцесса Диана), и наследники Елизаветы II сделают это не по желанию, а из чувства долженствования".
Питер Хант обращает внимание и на еще один удивительный аспект интервью принца Гарри: он ни разу не упоминает своего отца.
Комментарии
- «Чудо-женщина» стала самым прибыльным фильмом женщины-режиссера
- Джонни Деппу грозят новыми обвинениями из-за ввоза собак
- Владимир Этуш попал в больницу с серьезной травмой
- Пятые "Трансформеры" установили антирекорд
- Иванку Трамп вызвали в суд
- Calvin Klein показал редкие фото молодой Кейт Мосс
- Президент Киргизии выпустил музыкальный альбом
- Лента «Любовь и голуби» стала самым популярным фильмом на российском ТВ за 2016 год
- Составлен рейтинг самых влиятельных блогеров мира
- Джордж Клуни продал свой бренд текилы за 1 млрд долларов
- Объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой
- Учёные: прикосновение любимого смягчает боль женщины
- Google оштрафовали на 2,42 млрд евро
- Три вулкана выбросили столбы пепла на Камчатке
- BMW представила новое поколение кроссовера X3. ВИДЕО
- Германия выпустила купюры номиналом ноль евро
- Эффектный выход: кит чуть не запрыгнул в лодку к рыбакам: видео
- Контрабанду на миллион обнаружили в столице
- В России пешеход одним ударом убил не пропустившего его водителя
- Начались массовые проверки в магазинах и лагерях отдыха
- "Били всех подряд": в Одессе двое парней набросились на прохожих. ВИДЕО
- Не поделили горку: успокаивать родителей в столичном парке приехали около 20 полицейских. ВИДЕО
- Подробности трагедии в Леовском районе
- Ураганный ветер пронесся над столицей: сотни деревьев повалены. ФОТО
- Илан Шор приговорен к 7,5 годам тюремного заключения
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул