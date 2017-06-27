Астрономы: "мертвые" галактики существуют с самого рождения Вселенной

Наблюдения за древнейшими галактиками Вселенной помогли ученым выяснить, что "мертвые" галактики, не способные самостоятельно формировать новые звезды, существовали практически с самого начала времен, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Примерно половина самых крупных галактик Вселенной исчерпали свои запасы "звездных стройматериалов" еще 9 миллиардов лет назад. Причиной этого считались сверхмощные вспышки звездообразования, вызванные столкновением галактик. К нашему большому удивлению, эти "мертвые" галактики имеют спиральную, а не эллиптическую форму, что противоречит этой теории", — пишут Суне Тофт (Sune Toft) из Института Нильса Бора в Копенгагене (Дания) и его коллеги.

На первый взгляд, она ничем не отличалась от типичных "мертвых" эллиптических галактик, которые можно увидеть в окрестностях млечного пути – звезды в ней фактически не формировались, а сама она была окрашена в красный тон, цвет долгоживущих красных карликов и пожилых звезд, почти исчерпавших свои запасы термоядерного "горючего".

С другой стороны, когда ученые начали изучать ее спектр, они заметили нечто необычное – оказалось, что MACS2129−1 была не шарообразной, а плоской, похожий на типичный "блин" Млечного Пути и других спиральных галактик.

Подобное открытие стало настоящей неожиданностью для астрономов, так как возможность затухания спиральной галактики в столь юной Вселенной раньше просто не рассматривалась. Ученые считали, что "смерть от обжорства", как называет этот процесс российско-немецкий астроном Алексей Финогенов, характерна только для эллиптических галактик, возникших в результате столкновения двух крупных галактик других типов, сообщает РИА Новости.

Что могло заставить галактику "умереть"? Как полагают ученые, в ее гибели могла быть замешана темная материя, скопления которой окружают окраины всех галактик. Она могла заставить "обычную" материю, потоки которой падают на MACS2129−1 из межгалактической среды, ускорить свое движение и разогреться, что лишило галактику доступа к свежим "звездным стройматериалам" и привело к полному прекращению звездообразования.

Подобная идея тоже не совсем соответствует современным представлениям об эволюции галактик – сегодня астрономы считают, что галактики начинают умирать "изнутри", а не "снаружи", как предполагают Тофт и его коллеги. Кроме того, непонятно, как MACS2129−1 и ее "кузены" превращались в современные "мертвые" эллиптические галактики. Ученые планируют найти ответ на оба этих вопроса, наблюдая за другими древнейшими галактиками в поисках аналогов MACS2129−1.