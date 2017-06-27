Составлен рейтинг самых влиятельных блогеров мира

Журнал Forbes представил самых авторитетных в мире блогеров в категориях «Развлечения», «Красота», «Путешествия», «Игры», «Фитнес» и «Дом». Список опубликован на сайте издания.

По версии Forbes, наиболее влиятельной в сфере развлечений является 28-летняя женщина-комик из Канады Лилли Сингх, известная в сети как Супервумен. Следом за ней по охвату аудитории идут американские телеведущий и подкастер Тайлер Окли и шоумен Логан Пол. Суммарное число подписчиков десяти топовых блогеров, специализирующихся на развлечениях, в Twitter, Facebook, Instagram и на YouTube составляет почти 247 миллионов пользователей, пишет lenta.ru.

Самым влиятельным тревел-блогером признали американского путешественника Брайана Келли. Вторая по охвату аудитории — Кристен Рич из Калифорнии, за ней следует семейная пара Мурад и Натали Османн, авторы проекта Follow me. За первой десяткой популярных в этой категории людей в онлайне следят 17,4 миллиона подписчиков.

Наиболее влиятельным геймером назван Марк Эдвард Фишбах, известный под псевдонимом Markiplier. Его видео на YouTube набрали больше 7,5 миллиарда просмотров. Следом за ним в рейтинге — самый состоятельный в мире блогер PewDiePie, на третьей позиции Эван Фонг (VanossGaming). Топ-10 игровых блогеров объединяют аудиторию в 228 миллионов пользователей.

Среди ведущих бьюти-блог лидирует Зои Сагг с влогом Zoella. Номер два в категории «Красота» — предприниматель Мишель Фэн, за ней следует Худа Хаттан родом с Ближнего Востока. У топ-10 бьюти-блогеров 135 миллионов подписчиков в Facebook, Twitter, Instagram и на YouTube.

Аудитория десятки самых популярных фитнес-блогеров в 2017 году достигла 106 миллионов человек. Лидер по подписчикам в этой категории — тренер из Австралии Кейла Итсайнс. Ей уступили модель Джен Селтер и инструктор Эмили Скай.

Аудитория блогеров, которые рассказывают про дом, поскромнее. В 2017 году на топ-10 главных представителей этого сегмента на YouTube и в соцсетях подписано только 7,3 миллиона человек.

К сентябрю Forbes обещает огласить блогеров, лидирующих в категориях «Мода», «Юмор» и «Воспитание», а к декабрю — «Еда», «Технологии и бизнес» и «Спорт».