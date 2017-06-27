Задержаны инициаторы драки в столичном парке

На 72 часа задержали шестерых зачинщиков потасовки в столичном парке Афганцев. Информацию для Публики ТВ подтвердили в прокуратуре сектора Рышкановка.

Напомним, инцидент произошел во вторник 20 июня. Тогда компания подвыпивших отдыхающих сцепилась с владельцем детских аттракционов.

Чтобы успокоить буйных отдыхающих, на место происшествия прибыло четыре наряда полиции. Но агрессоры набросились с кулаками и на правоохранителей. Примечательно, что среди нападавших были и женщины. Самых буйных полицейские доставили в участок.

Прокуратура возбудила два уголовных дела за хулиганство и оказание сопротивления стражам порядка. Виновным в потасовке грозит до пяти лет тюрьмы.







