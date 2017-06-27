NASA показало фото "одиночества на Марсе"

Американское космическое агентство NASA обнародовало снимок марсохода Curiosity на горе Шарп. Фотография была сделана при помощи камеры HiRISE, передает The Mashable.

Камера эта является самой мощной у аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Снимок был обнародован на официальном сайте космического агентства.

На этом снимке заметен крошечный марсоход в виде фиолетовой точки на фоне бескрайних просторов Марса из камней и темного песка.

Издание отмечает, что цвета на снимке были несколько усилены, чтобы можно было различить объект, а также передать многообразие горного рельефа Красной планеты, сообщает korrespondent.net.