ООН: население Земли в 2050 году достигнет 10 млрд человек

Население Земли увеличится с нынешних 7,6 млрд человек до 9,8 млрд в 2050, причем лишь девять страны будут составлять половину этого прироста. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на доклад о мировой демографической ситуации и перспективах ее изменения, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН.

"В ближайшие 33 года половина всего мирового прироста населения будет приходиться всего на девять стран мира: Индию, Нигерию, Демократическую республику Конго (ДРК), Пакистан, Эфиопию, Танзанию, США, Уганду и Индонезию", – говорится в докладе.

Самыми населенными странами продолжают оставаться Китай, где проживают 1,4 млрд человек, и Индия с населением в 1,3 млрд человек. На эти две страны приходятся, соответственно, 19% и 18% мирового населения. Ожидается, что примерно к 2024 году по числу жителей Индия обойдет Китай.

В то время, как почти везде снижаются уровни рождаемости, 47 наименее развитых стран демонстрируют высокие показатели – в среднем 4,3 рождений на одну женщину в период 2010 - 2015 годов. В результате, согласно прогнозам, к 2050 году 26 стран в Африке по меньшей мере удвоят численность населения, пишет korrespondent.net.

Тем временем, население Европы, Японии и других развитых государств будет стареть и сокращаться. Страны, в которых уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства – Китай, США, Бразилия, Россия, Япония, Вьетнам, Иран, Таиланд и Великобритания.

Отмечается, что снижение рождаемости ведет к старению населения. К 2050 году число людей пожилого возраста удвоится и достигнет 2,1 млрд человек. В Европе пенсионеры уже составляют 25% населения, а через 33 года их будет 35%.