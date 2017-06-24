Появилось приложение для женщин, позволяющее снимать квартиры у представительниц своего пола

Сервис аренды жилья Overnight создал туристическое приложение для женщин, которое позволяет им снимать квартиры у представительниц своего пола, передает The Independent. Приложение получило одноименное название.

Издание сообщает, что работает Overnight так же, как и популярный сервис Airbnb и сотрудничает с соцсетью Girls Love Travel, посвященной путешествиям для женщин. В целом портал насчитывает 350 тысяч участниц из разных стран мира.

При помощи нового приложения Overnight женщины смогут арендовать жилье у пользовательниц соцсети Girls Love Travel. Создатели также планируют привлечь в дальнейшем и другие популярные социальные сети, сообщает korrespondent.net.

Отмечается, что создатели побеспокоились о безопасности женщин, которым порой небезопасно останавливаться у незнакомцев или же сдавать им свое жилье.