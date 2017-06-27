Дорину Киртоакэ продлили домашний арест еще на 25 суток

Мэру Кишинева Дорину Киртоакэ продлили домашний арест еще на 25 суток. Такое решение суд принял по требованию прокуроров в четверг, 22 июня.

Напомним, Дорина Киртоакэ задержали вечером 25 мая по делу о платных парковках. Уже 26 мая ему было официально предъявлено обвинение в злоупотреблении влиянием.

По данным следствия, мэр распорядился подписать контракт с фирмой, строившей парковки, без согласования с Муниципальным советом. В НЦБК полагают, что теневой выгодополучатель обещал 13% суммы контракта начальнику муниципального управления транспорта Игорю Гамрецкому, и еще 13% - Дорину Киртоакэ. Грозит градоначальнику до семи лет тюрьмы.