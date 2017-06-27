Эксперты определили лучшее время для питья кофе

Австралийский диетолог Линди Коэн рассказала, в какое время и в каком количестве нужно употреблять кофе, чтобы он не оказывал негативного воздействия на работоспособность человеческого организма.

У большинства людей утро начинается с чашки ароматного кофе. Но, к сожалению, бодрящий напиток нужно употреблять в определённое время.

По её словам, кофе по утрам совершенно не подходит для тех людей, которые желают взбодриться на весь день: чем выше уровень кортизола, тем меньше будет бодрить кофе.

Диетолог заявила, что идеальное время для потребления кофе приходится на промежуток с десяти до двенадцати часов дня, когда уровень кортизола идёт на спад, пишет life.ru.

Последний приём кофе, по мнению Коэн, должен состояться во время ланча, а ещё лучше — в 14:00, а во второй половине дня бодрящий напиток лучше заменить на травяной чай.