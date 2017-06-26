Стартовала информационная кампания о выгоде среднего профессионального образования

Министерство просвещения и Делегация Евросоюза в Молдове запустили информационную кампанию, направленную на продвижение среднего профессионального образования.

Ее инициаторы взялись доказать, что любая работа хороша, если она по душе. А высшее образование не гарантирует удовольствия от дела, выбранного по расчету или в погоне за модой. Кампанию открыли флешмобом в центре столицы. Участие в нем приняли будущие повара, сварщики, сапожники и швеи.

Екатерина учится в профессиональной школе №4. Она осваивает мастерство резьбы по дереву.

"Я с детства рисую, окончила художественную школу. Теперь обучаюсь резному ремеслу. Хочу научится делать резные иконы", - сказала учащаяся профессиональной школы №4 Екатерина Бурля.

Участники флэшмоба уверены: хороший мастер всегда в цене, а ремесло в умелых руках - залог хороших заработков.

С 2013 года Минпросвет внедняет стратегию модернизации профессионально-технического образования. Проект финансирует Евросоюз.

"Мы разработали новую программы профессиональной подготовки, обустроили в профессиональных школах ателье и мастерские. При наборе учащихся ориентируемся на спрос, имеющийся на предприятиях, консультируемся Министерством труда. Это обеспечивает дальнейшее трудоустройство выпускников", - отметил представитель Министерства просвещения Сильвиу Гынку.

В профессиональных школах обучается почти 50 тысяч учащихся. Система среднего специального образования предлагает более 100 профессий и свыше 80 специальностей.







