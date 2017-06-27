Молдова и Азербайджан проведут осенью заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

Президент Молдовы Игорь Додон и Азербайджана Ильхам Алиев обсудили возможность проведения предстоящей осенью заседания молдо-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом молдавский президент сообщил на своей странице в facebook.

«В этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Молдовой и Азербайджаном. Эта дата является ярким подтверждением крепости отношений между нашими государствами и народами. Подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего политического диалога на всех уровнях», - отметил Додон.



По его мнению, «молдо-азербайджанские отношения обладают большим потенциалом, однако динамика их развития не самая лучшая».

«Наши отношения необходимо развивать, особенно в сфере экономики. Обсудили ряд совместных социальных проектов при поддержке азербайджанской стороны, которое надеемся реализовать в ближайшем будущем. Рассмотрели возможность запуска прямого авиарейса между Кишинёвом и Баку. Помимо этого, наметили необходимость более тесного сотрудничества в образовательной, культурной и гуманитарной сферах, а также в области межрегионального сотрудничества», - сообщил президент.



Он отметил также, что пригласил Ильхама Алиева посетить Молдову в следующем году, пишет ИНФОТАГ.



«Уверен, нам есть чему учиться друг у друга. Отношения между Молдовой и Азербайджаном будут и дальше интенсивно развиваться», - подчеркнул Додон.