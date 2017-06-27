Программа PARE 1+1 выделит 7,26 млн. леев на реализацию проектов молодым предпринимателям

Программа по привлечению денег в молдавскую экономику РАRЕ 1+1 предоставит 7,26 млн. леев на реализацию проектов еще 37 предпринимателям.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в Организации по продвижению малого и среднего бизнеса (ODIMМ), вклад самих бенефициаров составит 20 млн. леев и ими будет создано 150 рабочих мест.



15 получателей грантов – граждане, заработавшие деньги за границей и приехавшие на Родину для открытия собственного дела. При этом, 62% получателей реализуют проекты в области сельского хозяйства, 22% - в области услуг, а 16% - в области производства. Только восемь предпринимателей – из Кишинева, а остальные – из 21 района.



Всего, с начала года заключено 70 соглашений о финансировании на общую сумму в 14 млн. леев.



По словам директора ODIMМ Юлии Ябанжи, в этом году в бюджете для реализации программы заложено 40 млн. леев, как и в 2016 г.



Программа PARE 1+1 была запущенная в 2010 г. на пять лет, а затем продлена до 2018 г. Она предназначена для работников-мигрантов и/или их родственников первой степени родства, которые желают инвестировать и/или начать свой собственный бизнес. Она предусматривает предоставление им денег на открытие или развитие собственного дела на родине из расчета 1 лей на каждый вложенный лей, но не более 200 тыс. леев.



В 2010-2014 гг. программа получала финансовую поддержку Европейской комиссии посредством Матрицы политик для программы отраслевой поддержки «Экономическое стимулирование в сельской местности», финансируемой Европейским союзом. Финансирование программы до 2018 г. осуществляется за счет бюджетной поддержки, предоставляемой ЕС для создания Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с РМ.



С 2010 г. доступ к финансированию получили более 900 предприятий, в том числе 200 – в 2016 г. Общая сумма предоставленных государством средств на начало нынешнего года составила 158,77 млн. леев, что позволило привлечь в национальную экономику свыше 524 млн. леев.