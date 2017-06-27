О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Программа PARE 1+1 выделит 7,26 млн. леев на реализацию проектов молодым предпринимателям
// фото: Mail.Ru
15:41, 22 Jun 2017
просмотров 166 | комментариев 0

Программа по привлечению денег в молдавскую экономику РАRЕ 1+1 предоставит 7,26 млн. леев на реализацию проектов еще 37 предпринимателям.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в Организации по продвижению малого и среднего бизнеса (ODIMМ), вклад самих бенефициаров составит 20 млн. леев и ими будет создано 150 рабочих мест.

15 получателей грантов – граждане, заработавшие деньги за границей и приехавшие на Родину для открытия собственного дела. При этом, 62% получателей реализуют проекты в области сельского хозяйства, 22% - в области услуг, а 16% - в области производства. Только восемь предпринимателей – из Кишинева, а остальные – из 21 района. 

Всего, с начала года заключено 70 соглашений о финансировании на общую сумму в 14 млн. леев.

По словам директора ODIMМ Юлии Ябанжи, в этом году в бюджете для реализации программы заложено 40 млн. леев, как и в 2016 г.

Программа PARE 1+1 была запущенная в 2010 г. на пять лет, а затем продлена до 2018 г. Она предназначена для работников-мигрантов и/или их родственников первой степени родства, которые желают инвестировать и/или начать свой собственный бизнес. Она предусматривает предоставление им денег на открытие или развитие собственного дела на родине из расчета 1 лей на каждый вложенный лей, но не более 200 тыс. леев. 

В 2010-2014 гг. программа получала финансовую поддержку Европейской комиссии посредством Матрицы политик для программы отраслевой поддержки «Экономическое стимулирование в сельской местности», финансируемой Европейским союзом. Финансирование программы до 2018 г. осуществляется за счет бюджетной поддержки, предоставляемой ЕС для создания Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с РМ.

С 2010 г. доступ к финансированию получили более 900 предприятий, в том числе 200 – в 2016 г. Общая сумма предоставленных государством средств на начало нынешнего года составила 158,77 млн. леев, что позволило привлечь в национальную экономику свыше 524 млн. леев.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...