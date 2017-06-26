Программа по распределению средств дорожного фонда на 2017 будет доступна для всеобщего обозрения

Программа по распределению средств дорожного фонда на 2017 г. будет опубликована завтра в «Monitorul Oficial» (Официальном Мониторе) Республики Молдова, информирует МОЛДПРЕСhttp://www.moldpres.md/

Согласно программе, в этом году на содержание и ремонт дорог, из дорожного фонда будут выделены 1 079 724 тыс. леев. Из этой суммы 350.327 тыс. ​​леев будут потрачены на ремонт автомобильных артерий и инженерных сооружений, а 477.76 тыс. леев будут выделены на ремонт, техническое обслуживание и управление дорогами.

Как сообщает МОЛДПРЕС, представленным в документе, в этом году будет профинансировано несколько работ на национальном шоссе Тирасполь- Кэушень-Чимишлия. Таким образом, будет продолжена работа на трех начатых объектах: на участках км 71,5 - 81,2 км, км 82,4 - 84,3 и км 85,5- 93,3 будут осуществляться работы по ремонту дорожного покрытия. Предусмотрены деньги и для укрепления поврежденного крутого спуска, поврежденного в результате оползней на км 90 того же маршрута.

Также в этом году из Дорожного фонда будут выделены деньги на открытие 10 новых объектов, среди которых дорога Кодру Ноу-Сорока-Унгурь, благоустройство парковки прилегающей к заводу электропроводки, Бэлць, и др.

Необходимые закупки для выполнения Программы будут производиться в соответствии с законом.