Поезд Кишинев – Одесса будет курсировать три дня подряд

С 23 июня поезд Кишинев – Одесса, который ранее курсировал по субботам и воскресеньям, будет курсировать и в пятницу. Расписание действует до 8 сентября, передает IPN со ссылкой на сообщение пресс-службы ГП „Железная дорога Молдовы”.

В соответствии с соглашением, заключенным ЖДМ с представителями Железных дорог Украины, в случае, если пассажиропоток сохранится, расписание может быть продлено.

Таможенный контроль пассажиров данного рейса проводится в здании Кишиневского вокзала, перед посадкой пассажиров в поезд, а процедура не повторяется на границе. Таким образом, время путешествия сокращено на 40 минут в сторону Одессы и почти на 50 минут при возвращении.

Поезд Кишинев – Одесса отправляется из Кишинева в 8.11 и прибывает в Одессу в 12.25. Из Одессы поезд выезжает в 16.00 и прибывает в Кишинев в 20.15, пишет ipn.md.