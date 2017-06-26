В некоторых домах на Рышкановке завтра отключат воду

В связи с выполнением работ по замене счетчиков, столичный поставщик воды сообщает об отключении воды в пятницу, 23 июня, на нескольких улицах в столичном секторе Рышкань. Отключения запланированы с 09.00 до 17.00.

Как передает IPN, по данным АО „Apă-Canal Chişinău”, подача воды будет прекращена по следующим адресам: пр. Московский, 9; ул. М. Басараб, 7/7; ул. Флорилор 14/1, 16/1, 28/3 и ул. Костин, 13 в том числе с дробью, 17 в том числе с дробью, 21, 25.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.