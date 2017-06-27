17-летний парень из Тирасполя утонул в Днестре

Несовершеннолетний тираспольчанин утонул в Днестре возле пляжа.

Трагедия произошла во вторник, 20 июня, в Тирасполе недалеко от местного пляжа. Двое учащихся среднего специального учебного заведения хотели переплыть реку. 17-летний парень не сумел справиться с течением и ушел под воду, сообщает bloknot-moldova.md.

- Молодые люди оставили вещи на пляже и отплыли на расстояние 50−70 м вниз по течению. Они вышли за пределы обозначенной территории отдыха и оказались вне зоны видимости милиционеров-спасателей, которые несли службу на пляже, - сообщила пресс-служба так называемого МВД Приднестровья.

В настоящее время водолазы ищут тело утопленника. Сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства инцидента.