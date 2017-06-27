Задержаны двое мужчин, подозреваемых в многочисленных кражах в селе Гиндешть

Двое молодых людей в возрасте 22 и 26 лет, жители села Цыра Флорештского района, подозреваются в совершении кражи в особо крупных размерах.

С декабря по март молодые люди проникли в дома четырех семей в селе Гиндешть. Кражи происходили ночью, в то время, когда хозяева находились за границей.

Как сообщают в полиции, злоумышленники вынесли из домов два холодильника, телевизор, газовую плиту, табуретки и столы на общую стоимость 100 тысяч леев. Некоторые вещи они продали. Другую часть имущества полиции удалось вернуть владельцам.

- По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупных размерах. Подозреваемые проходят по делу, будучи на свободе, а в рамках слушаний признали свою вину, - сообщили в полиции.

Если вина молодых людей будет доказана, им грозит до 4 лет тюремного заключения, пишет bloknot-moldova.md.