Молодой человек продавал наркотики в Кишиневе посреди улицы. ВИДЕО

24-летний молодой человек был задержан в Кишиневе посреди улицы в момент продажи наркотиков.



Наркоторговец, ранее неоднократно судимый за подобные преступления, поставил нелегальный "бизнес" на широкую ногу и безбоязненно возил в автомобиле внушительную партию запрещенных веществ.

При задержании в машине подозреваемого были обнаружены 50 пакетиков с подозрительными растительными препаратами, а также большая сумма денег, полученная предположительно в результате продажи наркотиков.

"Сотрудники полиции вели слежку за подозреваемым в течение нескольких недель. За это время было собрано достаточно доказательств его вины. Задержание и санкционированный обыск в автомобиле были произведены в результате засады. Обнаруженные препараты будут подвергнуты экспертизе", - рассказали в полиции Кишинева.