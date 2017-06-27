Разыскивается грабитель, сорвавший с женщины цепочку

Молодой человек разыскивается полицией сектора Центра по подозрению в совершении ограбления. Он сорвал золотую цепочку с шеи прохожей и скрылся в неизвестном направлении.

Инцидент произошел на улице Василе Александри в Кишиневе. Установленные поблизости камеры зафиксировали, как он убегал с места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело за кражу, а граждан, которые узнали человека на видеозаписи, просят сообщить об этом по телефонам 0 (22) 27-01-84 / 27-22-57. Конфиденциальность гарантируется, - сообщили в полиции.

Согласно законодательству, подозреваемому грозит штраф от 11 до 17 тысяч леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение от 2 до 5 лет, сообщает bloknot-moldova.md.