Новый мировой рекорд: электромобиль Tesla проехал 900 км на одной зарядке

Компания Tesla может записать на свой счет очередное достижение планетарного уровня, однако, установка рекорда обошлась без участия компании. Инициаторы 900-километрового суточного заезда – бельгийцы из компании Silver Lining.

Стивен Питерс – один из частных владельцев Tesla Model S в топовой комплектации P100D – в блоге компании признавался, что желание установить рекорд по дальности поездки на одной зарядке посещало его еще в момент заказа электрокара.

Вместе с коллегой и владельцем Tesla Model X Джоэри Кулсом он основательно подготовился к рекордному заезду. Например, был разработан оптимальный 26-километровый кольцевой маршрут без светофоров и подъемов, на автомобиль установлены шины с низким сопротивлением качению, а также предпринято несколько тестовых поездок. В процессе тестов экспериментаторы устанавливали режим движения, при котором энергопотребление электрокара будет наиболее низким.

"Конечно, мы выключили кондиционер, но оставалась еще масса вопросов. Сложить ли зеркала? Включить ли вентилятор или чуть-чуть приоткрыть окна? Какова оптимальная скорость? И тому подобное. И вы будете удивлены, что самой эффективной скоростью оказались 40 км/ч. И 38 км/ч, и 42 км/ч увеличивают энергопотребление", - пишет Стивен Питерс в блоге.

Интересно, что, чтобы предупредить остальных водителей об особом режиме движения, испытатели установили на автомобиль табличку с надписью "Тест". Она стала причиной того, что экипаж был остановлен полицейским, который предположил, что коллеги тестируют автономную машину. Когда его ввели в курс дела, полицейский не только извинился за остановку, но и предупредил прочих инспекторов, чтобы те не мешали установлению рекорда, пишет vesti.ru.

В итоге Tesla Model S на единожды заряженном аккумуляторе смогла проехать 901,2 км за 23 часа и 45 минут. Сейчас этот результат считается рекордным для электроседана: ранее на Model S P85D удавалось проехать лишь 880 км.