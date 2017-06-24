Лучшим двигателем 2017 года признан мотор Ferrari

Жюри конкурса International Engine of the Year в очередной раз подвело итоги. Как ни странно, несмотря на большое количество представленных за последние годы совершенно новых моторов, лидеры самых престижных номинаций остались прежними.

Лучшим мотором 2017 года назначен двигатель, разработанный Ferrari. Итальянцы устанавливают 3,9-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 670 л.с., на суперкары 488 GTB, California T и GTC4Lusso. Он же, к слову, в прошлом году выиграл этот же зачет, а в нынешнем – назначен еще и лучшим спортивным мотором, а также выиграл номинацию "от 3 до 4 литров".

Второе место в категории "Двигатель года" досталось еще одному спортивному мотору – оппозитнику Porsche объемом 3,0 л от 911 Carrera (он же победил и в категории "от 2,0 до 3,0 л"), а третье место заняла гибридная силовая установка на базе полуторалитрового турбомотора от BMW i8, сообщает vesti.ru.

В очередной раз отличился литровый EcoBoost от Ford – он победил в категории "До 1,0 л". Номинация "от 1,0 до 1,4 л" досталась 1,2-литровому трехцилиндровому двигателю альянса Peugeot Citroen (тоже уже не в первый раз). Уже упоминавшийся гибрид BMW стал лучшим в категории "от 1,4 до 1,8 л", а в диапазоне до 2,0 л выиграл двухлитровый оппозитный турбомотор Porsche, устанавливающийся на семейство 718. Это первая победа двигателя из Цуффенхаузена в этом престижном конкурсе.

Номинацию "от 2,0 до 2,5" вполне ожидаемо – и уже в восьмой раз – выиграл 2,5-литровый пятицилиндровик от Audi. Среди же самых большеобъемных моторов снова на пьедестал почета водрузили 6,3-литровый V12 от Ferrari.

В этом году в списке появилась совершенно новая номинация – "Электрический двигатель", в которой никого не удивила победа компании Tesla. Ее же разработка стала лидером в категории "Экологичная силовая установка".

И, наконец, категория "Лучший новый мотор" - в ней жюри назвало самой достойной еще один гибрид. Короной 2017 года увенчали двигатель возрожденного суперкара Acura NSX, который состоит сразу из четырех моторов – бензинового V6 с двойным турбонаддувом и трех электродвигателей.

Второе место в этой номинации отдали единственному дизелю: двухлитровый мотор на тяжелом топливе от Mercedes-Benz развивает от 150 до 194 л.с. Замкнул тройку лидеров «фиатовский» 510-сильный V6 от Alfa Romeo Giulia, с которым седан претендовал на звание рекордсмена Нюрбургринга.