Гостям отеля в Италии предлагают золотое постельное белье

Итальянский отель Town House Galleria Milano начал предлагать жильцам золотое постельное белье. Об этом говорится на сайте гостиницы, расположенной в Милане.

Подобная услуга стала доступна для постояльцев, останавливающихся в президентском люксе Seven Stars Ottagono. Для них подготовят комплект из наматрасника, четырех наволочек и пододеяльника.

Постельное белье сделано из смеси шелка с 24-каратным золотом (порядка 40 процентов). У номера будет круглосуточно дежурить охрана.

Постояльцы Town House Galleria Milano при желании также могут приобрести такое постельное белье. Стоимость одного комплекта составляет 200 тысяч евро. Покупателям также предоставляется сертификат качества.

Тариф на размещение в президентском люксе миланской гостиницы составляет чуть более 2,7 тысячи евро за ночь, пишет lenta.ru.

Как пишет Daily Mail, британский эксперт в области сна, доктор Нейл Стэнли (Neil Stanley) выразил сомнение в том, что золотое постельное белье сможет существенно улучшить качество отдыха.