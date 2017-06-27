Жители Молдовы стали чаще брать потребительские кредиты

Жители Молдовы все чаще берут потребительские кредиты. По данным Нацбанка, в мае объем таких займов превысил три с половиной миллиарда леев. Это почти на 600 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года. Рост интереса к потребительским кредитам эксперты объясняют стабильностью национальной валюты и снижением процентных ставок.

Зарплаты 55-летней Нины Узиковой на покупку бытовой техники не хватает, поэтому она периодически берет кредиты в банках.

"Так купила холодильник, компьютер, стиральную машину. Использую такую возможность, потому что это хорошее решение", - сказал жительница Кишинева Нина Узикова.

Потребительские кредиты пользуются спросом и среди молодежи.

Межу тем немало и тех, кто опасается иметь дело с банками.

Как отмечают продавцы бытовой техники, летом объем продаж в рассрочку значительно увеличивается.

"Ежедневно не менее пяти человек делают покупки в кредит. В основном телевизоры, холодильники, встраиваемые духовки", - отметил консультант магазина бытовой техники Олег Якимовский.

Эксперты объясняют рост интереса к потребительским кредитам их удешевлением.

"Ключевым фактором является снижение процентной ставки. В итоге кредиты становятся привлекательнее. В 2016-ом ставки превышали 16 процентов годовых. Сейчас они составляют в среднем 10 процентов", - сказал экономический эксперт Сергей Гайбу.

По данным Нацбанка, с января по май текущего года ставки по кредитам снизились на два с половиной процента.

Потребительские кредиты выдаются физическим лицам для приобретения товаров или оплаты услуг.