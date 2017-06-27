Валерий Диденку переведен под домашний арест

Секретарь кишиневского муниципального совета Валерий Диденку переведен под домашний арест. Решением суда ему смягчили превентивную меру. Обвиняют Диденку в вымогательстве денег и ценностей у предпринимателей и муниципальных советников.

По данным НЦБК, именно с его подачи принимались решения об аренде земельных участков и утверждении градостроительных планов.

Чиновника арестовали в конце мая, и до сих пор он находится в следственном изоляторе. По этому же делу обвиняют двоих муниципальных советников - Геннадия Думанского и Олега Онищенко.







