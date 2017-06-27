Приняты поправки в Закон о бюджете социального страхования

Частные предприниматели смогут воспользоваться социальной страховкой и получать пенсию. Парламент принял в последнем чтении поправки в Закон о бюджете социального страхования на 2017 год.

Торговцев обяжут ежегодно выплачивать взносы в Кассу соцстрахования на сумму почти в семь тысяч леев.

Взамен они смогут рассчитывать на минимальную пенсию и соцпомощь при похоронах. Поправки внесли после того, как в прошлом году депутаты заменили деятельность по предпринимательским патентам на независимую. Правительство разрешило торговцам работать на базе патента только до конца 2018 года.

Таким образом, они должны зарегистрироваться в Налоговой инспекции, после чего получат упрощенный режим налогообложения. Налог составит 1% от прибыли, но не менее трех тысяч леев в год.