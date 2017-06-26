Частный инвестор из Китая построет в Молдове индустриальный парк

До конца года в нашей стране могут построить индустриальный парк по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Этот вопрос обсудили накануне в Кишинёве глава китайской компании и министр экономики Октавиан Калмык.

Бизнесмен из Китая намерен инвестировать средства в ряд проектов в энерго области, а также в инфраструктуру и агропромышленность.

Он заявил, что выбрал молдавский рынок из-за множества возможностей, которые есть в нашей стране, а также из-за удачного географического расположения Молдовы. Предприниматель уже вложил средства в ряд подобных проектов в Беларуси и Вьетнаме.

Благодаря инвестициям в этих странах появились новые рабочие места, выросли доходы в бюджет и увеличился экспорт.