Новая технология: в США кур перед бойней будут отправлять в газовые камеры

Один из мировых лидеров по производству куриного мяса — американская компания Tyson Foods — намерена использовать новую технологию и перед отправкой на бойню усыплять кур, отправляя в специальные камеры с газом, сообщил в четверг портал FoodDive.com.

Как отмечает FoodDive.com, усыпление кур перед отправкой на бойню давно является стандартом в США, однако большинство производителей использует для этого электроразряды низкого напряжения.

Ссылаясь на официальное заявление концерна, портал уточняет, что производители курятины считают такой способ более гуманным по отношению к птицам.

Пока предполагается, что новую технологию начнут применять в следующем году на двух предприятиях Tyson Food. Окончательное решение по ее внедрению компания примет после испытательного периода, сообщает РИА Новости.

Как сообщает FoodDive.com, Национальный совет производителей курятины США поднимает ряд вопросов по поводу усыпления с помощью газа, поскольку при его неправильном применении усыпить кур моментально нельзя.

FoodDive.com также отмечает, что в странах Евросоюза 19% кур усыпляют как раз с помощью газа. Однако, по данным портала, там установлен ряд ограничений в данной связи.